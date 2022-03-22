Levent Özadam - Mesaj Kutusu
20 senedir gerçekleştirilemeyen bir reform…
Şimdi ansızın gündeme geldi ve beklediğimiz gibi iktidar ve muhalefet birbirine girdi!
İktidar bir an önce bu yasayı geçirip 54 maddeden ilkini hayata geçirmeye çalışıyor çünkü belli nedenleri var…
Aslında bize bıraksalar aradan bir 20 sene daha geçer ve 28 belediye ile devam ederiz!
Çünkü bizde belediyeler bile siyasi bir rant kapısıdır…
İstihdamdır, torpildir, partiliye, eşe dosta kıyaktır!
Reform olmalı mı artık kesinlikle olmalıdır…
Söylenenlere göre eğer gerçekleşirse yüzde 80 kadar tasarruf sağlanacağı iddia ediliyor!
Bizim asıl derdimiz de çalışanların işsiz kalma riskinin olup olmayacağıydı…
Öyle bir sıkıntı yokmuş!
Ama bu reformun asıl gerekçesi Türkiye ile imzalanan protokoldür…
Artık Ankara daha fazla sertleşmeye başladı!
Haklı olarak diyor ki gelip protokollere imza koyuyorsun ama sonuçta tek bir tanesini bile hayata geçirmiyorsun…
Cevizcinin çuvalı artık yok!
İmzana sahip çıkacaksın…
Ödevlerini yerine getirip ondan sonra Ankara’ya el açacaksın!
Ne kadar çok reform o kadar çok maddi destek demek…
Gerisi de hikayeden ibarettir!
…
Yeni yasayı teknik olarak çok incelemedik ama en çok da belediye başkanlarının gelecekleri ile ilgili alınan karar gözümüze battı…
Bu karara göre şu anki mevcut başkanlar emekli oluncaya kadar danışmanlık görevinde bulunacaklarmış!
Yeme de yanında yat yani…
Başkanlar yeni seçimde aday olacak, kazanacak ya da kaybedecek ama!
Emeklilik gününe kadar hem de yüksek baremden maaşlarını çekmeye devam edecekler…
Böyle bir karar yenir yutulur bir şey değildir!
Belediyeler ayağa kalksın diye sözde reform yapıyorlar ama aksine alınan garip kararla vatandaşın sırtına okkalı bir yük bindiriyorlar…
Ne demekmiş efendim!
Danışman yapılacaklarmış…
Zaten bazı mevcut bazı belediye başkanlarının bu reforma şiddetle destek vermesi hatta utanmasalar göbek atacak olmalarına bile bakarsanız böyle bir karar absürttür!
Kesinlikle kabul edilemez…
Ayrıca bunların adı danışman filan değil ancak tam manasıyla müşavir olur!
Sonuçta müşavir ordusunun sayısı daha da artar…
Reform yapılırken bile eşe dosta, partiliye kıyak geçiliyor ya, pes doğrusu!
…
Lefke Avrupa Üniversitesinde atama savaşları yaşanmaya başladı…
LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığına eski Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz’ün atanmasına kesin gözüyle bakılırken UBP Lefke Örgütü ayaklanarak bu atamaya karşı tavır aldılar…
Lefke örgütü bu makama geçtiğimiz dönem bölgeden milletvekili olan Aytaç Çaluda’nın getirilmesi gerektiğinde karar üreterek parti merkezi üzerinde baskı yapmaya başladılar!
Başbakan Sucuoğlu’nun bu konuda nasıl bir karar üreteceği merak konusu olurken, alınan olası kararı beğenmeyen bazılarının istifa kararı üretebileceği konuşuluyor…
Peki bunları niye yazdık?
Statükonun halen devam ettiğini ortaya dökmek için…
Ortalık yangın yeriyken ve vatandaşın alım gücü her geçen gün dip yaparken UBP içinde atama kavgalarının davam etmesi düşündürücüdür!
Bir de liyakat konusu var tabi…
Gelenek bu kez de sona ermemiş yeni hükümet döneminde de liyakata bakmadan atamalar ardı ardına gelmeye başlamıştır!
Oysa bizi o kadar zor günler bekliyor ki bu kimsenin umurunda bile değil…
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Senede bir gün tören ve sevgi selleri devam ediyor…
Bu kez bizim siyasiler Down Sendromu günü için atağa geçerek her biri down sendromu özellikle de çocuk ve gençleri kucaklarına almaya başladılar!
Paylaşılan fotoğrafları izlerken doğrusu gözlerimiz yaşarıyor…
Ama senede sadece bir kere dökülen göz yaşlarıyla kimseyi de kandıramıyorlar!
Ha keşke daha samimi olsalar…
Yılın bir günü değil de gerçekten her günü onların yanında olup sorunlarına çözüm üretseler!
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Daha birkaç ay öncesine kadar Lefkoşa açık pazara gider ve poşetler dolusu sebze meyve alırdık…
Artık o günler geçti!
Daha az çeşit daha az kiloyla alıyoruz tüm ürünleri…
Çünkü evdeki hesap çarşıya uymamaya başladı!
Geçtiğimiz Pazar yine pazardayız, tezgahın sahibi aldıklarımızı tartıp, içindekilerden domates poşetini yukarı kaldırıp diyor ki;
12 adet domates 58 lira oldu…
Ama yüzündeki utanç da gözlerimizden kaçmıyor!
Bunlar daha iyi günlerimiz diyenleri duyunca da cinnet geçirmemek elde değil…
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MESAJ KUTUSU
Sayın Menteş GÜNDÜZ, UBP Lefke örgütü ayağa kalkınca sizin LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı sanki de zora girdi gibi gözüküyor. Atamalar konusunda hemen her bölgede bölgecilik ön plana çıkıyor, bu konuda biraz daha bastırmanız şart oldu…
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Sayın Mustafa GÖKMEN, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığınız hayırlara vesile olsun. Kısa bir aradan sonra yine aynı makamdasınız, görevinizde başarılar dileriz. Döviz karşılığı ödenen kiraları Türk Lirasına çevirirseniz iyi bir başlangıç yapmış olacaksınız…
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Sayın Ünal ÜSTEL, Karpaz ve yöresi bölge insanı Yeni Karpaz Belediyesi isminin başına Erenköy’ün de dahil edilmesi için yoğun mesajlar göndermeye başladılar. Milli mücadele yıllarının anılması için bunun şart olduğunu ifade ediyorlar.
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Sayın Ali TUNÇTAŞLI, milletvekili seçimlerinde kıp payı kaybederken atama konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle hem görevinizden hem de partinizden istifa edebileceğiniz konuşulmaya başlandı.Bunda özellikle de UBP’lileren atanmalarının payının büyük olduğu belirtiliyor…
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Sayın Meftun ORKUN, Kıb-Tek yönetim kurulu başkanlığınızın üç aşağı beş yukarı kesinleştiği söylenmeye başladı. Bu sıralar kurum topun ucunda bu yüzden sorumluluğunuz görünenden çok daha fazla. Hayırlı olsun…
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Sayın Aytaç ÇALUDA, ikametgahınız Lefkoşa’da olduğu halde Lefkeli partilileriniz büyük bir vefa örneği göstererek LAÜ’ye atanmanız için yoğun baskı politikası uygulamaya başladılar. Bunları bir kenara yazmak gerek değil mi?
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Sayın Hülya HARUTOĞLU, YÖDAK üyeliğine bir kez daha seçilmenize birileri fena bozuldu ama şimdi dengeler artık tamamen değişti ve bundan böyle alınacak kararlar daha sağlıklı olacak şeklinde yorumlarda bulunuldu. Tebrik ederiz…
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Sayın Huriye KUTUP, Kooperatif Şirketler Mukayyitlik görevinizin DP içinde büyük tartışmalar yaşanmasına neden oldu. Bu arada çok ciddi dosyalar konusunda icraatlarınızda biz de takipçi olacağız bakalım sümen altı mı edilecek yoksa cesurca üzerine gidebilecek misiniz?
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Sayın Erhan ARIKLI, bakanlığınızda büyük plan ve projelere imzanızı atacağınız bekleniyor ama öncelikle, hem sizin bakanlığın, hem Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığının bulunduğu köstebek yuvasına dönen 200 metrelik yoldan başlayın deriz. Şimdiye kadar 3 bakanı uyardık kimse oralı bile olmadı…
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Sayın Hasan BÜYÜKOĞLU, sizin atama işi de tam manasıyla yılan hikayesine döndü. Eğer sıkıntı giderilmezse eski görev yerine döneceksiniz gibi görülüyor biraz da bastırmakta kendinizi göstermekte yarar görüyoruz…
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