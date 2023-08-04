Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik Dağyolu’nda Hasibe Bekiz’in ağır yaralandığı trafik kazası sonrasında tutuklanan TIR şoförü Fikret Kabak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada polis memuru Mehmet Hopçuoğlu olguları aktardı. Hopurcuoğlu, 02 Ağustos 2023 tarihinde, saat 12.40’ta, Değirmenlik - Girne Anayolu’nun 6-7 kilometreleri arasında, Fikret Kabak’ın (E-55), yönetimindeki 68 AH 424 plakalı tır araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip Girne istikametine doğru seyretmekte olan Hasibe Bekiz’in (K-35) yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklediğini söyledi. Hopurcuoğlu, kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz’in, itfaiye ekipleri tarafından sıkışmış olduğu araç içerisinden çıkarıldığını ve yürütülen soruşturma kapsamında 68 AH 424 plakalı TIR araç sürücüsü Fikret Kabak’ın tutuklandığını anlattı. Hopurcoğlu, Hasibe Bekiz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip’in (K-61) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü kaydetti. Polis, Hasibe Bekiz’in sağ kolunda parçalı kırık oluştuğundan dolayı ameliyat edilerek, koluna platin takıldığını belirtti. Polis, Bekiz’in bir ameliyat daha geçireceğini açıkladı.

Polis memuru, ayrıca kafa travması geçiren Hasibe Bekiz’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Sürücü Fikret Kabak’ın 1 Ağustos’ta KKTC’ye turist statüsünde giriş yaptığını belirten polis, kazanın oluş şekliyle ilgili araştırmanın devam ettiğini ve bazı tespitlerde bulunduğunu ifade etti. Yolda 26 metre fren izi olduğunu kaydeden polis, kaza yerindeki izlerden ve bulgulardan yola çıkarak, zanlının sol şeritten sağ şeride geçtiğini belirlediğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, Kent Güvenlik Kamerası sistemlerinin incelendiğini kaydeden polis memuru, TIR aracın arkasında seyreden 96 adet araç tespit edildiğini, bu araçların sürücülerinden ifade alınması gerektiğini dile getirdi.

Polis memuru Hopurcoğlu, kazada ağır yaralanan Hasibe Bekiz’in hayati tehlikesinin olduğunu ve suçun nevinin değişebileceğini belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Çeliker, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.