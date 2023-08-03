Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik Dağyolu’nda Hasibe Bekiz’in ağır yaralandığı trafik kazası sonrasında tutuklanan tır şoförü Fikret Kabak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada polis memuru Mehmet Hopçuoğlu olguları aktardı. Hopurcuoğlu, 02 Ağustos 2023 tarihinde, saat 12.40’da, Değirmenlik - Girne Anayolu’nun 6-7 kilometreleri arasında, Fikret Kabak’ın (E-55), yönetimindeki 68 AH 424 plakalı tır araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip Girne istikametine doğru seyretmekte olan Hasibe Bekiz’in (K-35) yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklediğini söyledi. Hopurcuoğlu, kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz’in, itfaiye ekipleri tarafından sıkışmış olduğu araç içerisinden çıkarıldığını ve yürütülen soruşturma kapsamında 68 AH 424 plakalı tır araç sürücüsü Fikret Kabak’ın tutuklandığını anlattı. Hopurcoğlu, Hasibe Bekiz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip’in (K-61) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü kaydetti. Polis, Hasibe Bekiz’in sağ kolunda parçalı kırık oluştuğundan dolayı ameliyat edilerek, koluna platin takıldığını belirtti. Polis memuru, ayrıca kafa travması geçiren Hasibe Bekiz’in yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumunun ağır olduğunu söyledi. Sürücü Fikret Kabak’ın 1 Ağustos’ta KKTC’ye turist statüsünde giriş yaptığını belirten polis, kazanın oluş şekliyle ilgili üç görgü tanığı olduğunu belirtti. Polis, tanıklardan birinin zanlının sol şeritteyken kaza olduğunu, diğer 2 görgü tanığının ise sağ şeride geçtikten sonra kaza olduğunu söylediğini ancak farklı beyanların araştırıldığını söyledi. Hopurcuoğlu, kazada ağır yaralanan Hasibe Bekiz’in hayati tehlikesinin olduğunu ve suçun nevinin değişebileceğini belirterek,1 Ağustos tarihinde turist vizesiyle ülkeye giriş yapan zanlının ilk etapta bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Çeliker, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.