Cumhurbaşkanlığı’nda 17 Mart’taki fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili belediyelerin katılımıyla ikinci kez toplantı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek fidan dikimi ve ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili Orman Dairesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, belediye görevlileri ile Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası üyeleri ile ikinci kez bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen toplantıda, fidan dikimi ve sulama imkanlarının sağlanması konusunda belediyelerle yapılacak işbirliği çalışmaları ele alındı.

Nilden Bektaş Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, çevre ve iklim konusunda ülke genelinde ağaçlandırma projesini başlatmak için Orman Dairesi ve belediyelerle yapılan ilk toplantının ardından, 17 Mart’ta yapılması planlanan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili yaptıkları çağrıya belediyelerin büyük çoğunluğunun olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Projenin en büyük paydaşları olan belediyelerden gelen geri dönüşlerin yol haritasını belirleyeceğine işaret eden Nilden Bektaş Erhurman, fidan dikimi yapılacak arazilerin belirlenmesi, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak ekipmanlar, ulaşım ve projede çalışacak personel sayıları konusunda ikinci kez toplantı yaptıklarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı ve Orman Dairesi’nin ağaçlandırma yapılacak alanlar bulduğunu anlatan Nilden Bektaş Erhürman, projenin geliştirilmesi için ilgili kurum ve sponsorlarla görüştüklerini vurguladı.

Toplantıya; Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz’ın yanı sıra Belediyeler Birliği, Toplumsal Araştırma Enstitüsü, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, Lefke Belediyesi, İskele Belediyesi, Dikmen Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Erenköy-Karpaz Belediyesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nden temsilciler katıldı.

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan ile Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masasından bazı üyeler hazır bulundu.