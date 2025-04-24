Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında yükseköğretim alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesi ele alındı.

-Özvar: “KKTC’deki üniversitelerin uluslararası görünürlüğü ve itibarı konusuna en az Türkiye’deki üniversiteler kadar hassasiyet gösteriyoruz”

YÖK Başkanı Özvar, Cumhurbaşkanı Tatar’a kabulü dolayısıyla teşekkür ederek, henüz resmi açılışı yapılmamış yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde kabul edilmenin kendileri için ayrıca gurur verici olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Özvar, ülkede yaptığı diğer temaslardan da bahsetti. Türkiye ile KKTC arasındaki yükseköğretim ilişkilerini ve iş birliklerini daha da geliştirme hedefinde olduklarını vurgulayan Özvar, “KKTC’deki üniversitelerin uluslararası görünürlüğü ve itibarı konusuna en az Türkiye’deki üniversiteler kadar hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

-Tatar: “Yükseköğretim KKTC’nin lokomotif sektörlerinden”

Cumhurbaşkanı Tatar ise konuşmasında, yükseköğretimin KKTC için yıllar içinde bir lokomotif sektör haline geldiğini söyledi. Üniversitelerin, eğitim kadrolarının ve yöneticilerinin katkısıyla oluşan bu yapının ülkeye hem akademik hem de ekonomik anlamda değer kattığını vurgulayan Tatar, “Bu üniversitelerimizden yıllar içinde yüz binlerce mezun çıktı. 144 farklı ülkeden öğrenci burada eğitim alıyor. Bu hepimiz adına büyük bir başarıdır.” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin, sahip olduğu altyapıdan akademik niteliğine, yapay zekâ gibi yeni teknolojilere kadar çok yönlü bir gelişim içinde olduğunu belirten Tatar, denetimin ve yönlendirmenin önemine işaret etti. YÖK’ün deneyiminin bu süreçte önemli bir rol oynadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Her bir mezun, ülkesine döndüğünde KKTC’nin fahri elçisi olmaktadır. Bu sektörün niteliğinin artırılması, ülkemizin tanıtımı açısından da büyük fayda sağlayacaktır.” dedi.

Görüşme sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.