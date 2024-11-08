Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Tatar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da Vali Orhan Tavlı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Kıbrıs gazileriyle buluştu.

Kıbrıs gazilerinin kendileri için kahraman olduğunu vurgulayan Tatar, "Onlar, bizler için Kıbrıs'ta destan yazanlardır. Sizleri seviyorum, sizler bizlerin baş tacısınız. Kalbimizin müstesna yerinde her zaman var olacaksınız." dedi.

Tatar, Kıbrıs'ta uzun yıllardır büyük mücadele verdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"50 seneden daha fazla federal temelde bir anlaşma için görüşmeler yürütülmüştür. Federal temelde anlaşma dedikleri, esas itibarıyla Kıbrıs'ın birleşmesi, Kuzey ve Güney bir çatı altında birleşmesi. Tek egemenlik, tek kimlik, tek kudret ve Avrupa Birliği içinde olması dolayısıyla Türkiye'miz için sıfır asker, sıfır garanti. Türkiye'nin kazanımları ve garantörlük haklarının sona erdirilmesi, Türk askerinin adadan çekilmesi, Kıbrıs Türk halkının bir bakıma zaman içinde asimile edilmesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çıkartılmasına yönelik samimiyetsiz sinsi oyunlara, entrikalara sürükleyen zemine bizlerin 'Evet' demesi mümkün değildir. Onun için Türkiye hükümetinin ve saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yeni bir siyaset izlemekteyiz. Bu yeni siyaset, iki devletli siyasettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir, özgür bir devlettir, Kıbrıs Türk halkı kendi hürriyetiyle geleceğe yürümektedir."

Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne alınmasına karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha fazla sahip çıktığını dile getiren Tatar, "Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'da ne demiştir? 'Federasyon defteri kapanmıştır'. Federasyon defteri demek, Kıbrıs'ta birleşik bir Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkının asimile edilmesine gidecek yolun başlangıcı, Türkiye'nin Akdeniz'den dışlanması." ifadesini kullandı.

Tatar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti Samsun'a ayrı bir sevgi duyduğuna dikkati çekerek, Samsunlu iki koruma polisini de Samsun ziyaretinde yanında getirdiğini kaydetti.

Programa Vali Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile gaziler katıldı.