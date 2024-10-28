Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kayseri ziyaretinde Kıbrıs gazileri ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Tatar, Kıbrıs gazilerinin KKTC için önemini belirterek, 1974 Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkı için tarihi önemine değindi. “Barış Harekatı'nın 50. yılını Anavatan Türkiye ile birlikte coşku ile kutladıklarını” söyleyen Tatar, “Kıbrıs Türk halkının bu günlere gelebilmek için çok zor günlerden geçtiğini” belirtti.

“Siyasi anlamda hak ve hukukumuzun korunması, egemenliğimizin kabulü için Anavatan Türkiye ile iş birliği içerisindeyiz” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkına bu konuda desteğin “çok önemli” olduğunu söyledi.

Türkiye ile iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Tatar, bu nedenle Türkiye’nin değişik bölgelerine ziyaretlerde bulunduğunu söyledi. “İçinde bulunduğumuz iletişim çağında, ilişkilerin geliştirilmesi önemli” diyen Tatar, bu konudaki desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu.

Mustafa Yalçın da, “1974 Barış Harekatı'nda ilk defa adaya paraşüt ile inenlerin Kayseri Komando Tugayı olduğunu” belirterek, hayatta olan Kıbrıs gazilerinin fotoğraflarından derlenen bir dergi oluşturduklarını anlattı ve bu dergiyi Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti.