Tatar, zirvenin resmi açılışından önce üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gambiya'nın başkenti Banjul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin yapılacağı konferans merkezinde Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kapıda karşılandı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirvenin resmi açılışından önce üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte aile fotoğrafında yer aldı.