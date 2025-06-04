Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, mezun olmaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti, ülkelerine dönecek olanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni unutmamalarını istedi ve tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kendisinin de üniversiteden yıllar önce mezun olduğuna işaret eden Tatar, öğrencilere seslenerek, “İyi bir eğitim aldınız. Esas olan ülkenize ve insanlığa hizmettir. Ülkenizin kalkınması için çalışın ve güvenilir olun.” dedi.

Hayat boyu eğitimin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilerin hayatlarında hedefler koyarak başarılı olmalarını diledi.

Gelişen teknoloji ve iletişim kanalları sayesinde mezuniyet sonrası mezunların arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişimlerini sürdürebileceğini anlatan Tatar, mezunların kendilerini yenilemesi ve geliştirmesi için hayat boyu eğitimin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının devamında öğrencilere hitaben “Hiçbir zaman mücadeleden kopmayın, pes etmeyin. Dürüst olun. Ailenize, öğretmenlerinize ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkür edin ve iletişimi asla koparmayın.” diye konuştu.