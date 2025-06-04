Boğazköy’de Safir Sokak’ta bulunan bir ikametgaha, 8 Eylül 2020 tarihinde kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tabanca ile ateş açılmasıyla ilgili aranan bir şahsın tutuklandı.

Polis açıklamasında, zanlı M.B.A’nın (E-39), Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-İkamet izinsiz KKTC’de bulunan şahsa yasal işlem…

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetim ve kontroller sonucunda, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

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Polis konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.