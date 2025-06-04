Boğazköy’de Safir Sokak’ta bulunan bir ikametgaha, 8 Eylül 2020 tarihinde kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tabanca ile ateş açılmasıyla ilgili aranan bir şahsın tutuklandı.

Polis açıklamasında, zanlı M.B.A’nın (E-39), Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

-İkamet izinsiz KKTC’de bulunan şahsa yasal işlem…

Polis ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetim ve kontroller sonucunda, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.