Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, 20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin müdahalesiyle bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğunu belirterek, gazilere minnetini sundu, şehitleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Bartın’da Kıbrıs gazileri ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

-Tatar: “Doğu Akdeniz’de Türk Dünyası’nın serhat bekçiliğini yapıyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunan Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin ailelerinin adalet arayışına gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü etkinliklerine kalabalık bir heyetle gelerek, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığı mesajını verdiğini kaydeden Tatar, Erdoğan’ın, Anavatan Türkiye hükümetinin Kıbrıs Türk halkının haklı davasında yanında olmaya devam edeceğini belirttiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği’nde olmadığı için federal çözümde “Türkiye Cumhuriyeti’nin adadan çekilmesi, garantörlüğünün modası geçtiği için son bulması gerektiği” gibi bir takım tartışmaların artık geride kaldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Yeni milli siyasette egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyidiyle ancak bir müzakere sürecinin tekrar başlayabileceğini Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti adına yine 20 Temmuz günü bizlerle paylaşmıştır ve yüreklerimize su serpmiştir. Kendisine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin, hep mazlumların yanında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür” sözünün çok anlamlı bir söylem olduğunun vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün, 20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin müdahalesiyle bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuştuğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, gelinen noktada Doğu Akdeniz’de jeostratejik, jeopolitik gelişmelerle Kıbrıs’ın eski Kıbrıs olmadığını, Akdeniz’in eski Akdeniz olmadığını kaydetti.

Dünya ülkelerinin jeostratejik avantajları uğruna Güney Kıbrıs’ın lojistik üs haline geldiğini ifade eden Tatar, farklı ülkelerin gemileriyle Gazze’ye, Filistin’e ya da başka yerlere müdahale edilmesine garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’nin seyirci kalmayacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm bu gelişmeler ışığında daha da önem kazandığını, statüsünün yükseldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte Doğu Akdeniz’de, milli birlik, ulusal çıkar ve menfaatler için Mavi Vatan’da ve hava sahasında fevkalade önemli bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Gazilerin, milli değerlere sahip çıkmak için ecdattan gelen sorumlulukla 50 yıl önce cesaretle, canlarını siper ederek, Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere minnetini sundu, şehitleri rahmetle andı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların ve iletişimin gelişmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi askeri başarıların ekonomik başarılarla taçlandırılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesine yönelik çalışmaların önemini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yer aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de Türk Dünyası’nın serhat bekçiliğini yaptıklarını kaydetti.

-Tunç: “Davanın yakın takipçisiyiz”

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuşmasında, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, tarihin en büyük afetlerinden birinin yaşandığını belirterek, depremin ilk anından itibaren sorumlularla, adli süreçleri başlattıklarını ve bunu hassasiyetle sürdürdüklerini söyledi.

Deprem anında Türkiye’de bulunan Şampiyon Melekleri, Adıyaman’da kaybettiklerini ve büyük bir acı yaşadıklarını anlatan Bakan Tunç, “Şu anda devam eden bir yargılama süreci var. Bu yargılama sürecini de yakından takip ediyoruz. Sorumlular elbette hak ettikleri cezaya çarptırılacak. Bundan hiç kimsenin, özellikle Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin hiç şüphesi olmasın. Biz, davanın yakından takipçisiyiz” dedi.