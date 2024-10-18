Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, eğitim kurumlarının değerli olduğunu söyleyerek, bağların güçlenmesi açısından eğitim sektörünün önemli bir noktada olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitim alanında sürdürdükleri çalışmalarda başarılar diledi.

Türkdoğan konuşmasında, üniversite hakkında detaylı bilgi vererek, her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin milli davasının öneminin daha iyi anlaşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren Türkdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı konferans vermek üzere Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne davet etti.





