Girne ve Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan dört kişiye para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de aracın arkasına tutunarak paten kayan kişiye 5 bin 120 TL ceza kesildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne'de Raif Denktaş Caddesi üzerinde seyir halindeki bir aracın arkasına tutunarak tehlikeli şekilde paten kayan şahsa ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından, bahse konu şahıs tespit edilerek, işlediği trafik suçundan dolayı 5 bin 120, 20 TL para cezası rapor edilip, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Girne'de Çanakkale Sokak üzerinde seyir halinde olan bir araçta yolcu olarak bulunan bir şahsın vücudunu aracın camından dışarıya çıkardığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine araç sürücüsü ve yolcu 5 bin 120, 20 TL para cezası rapor edilip, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-İnsan hayatını tehlikeye atan sürücü rapor edildi

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde seyir halinde olan bir aracın tavan penceresinden, yolcuların vücutlarını dışarıya çıkardığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, polis ekipleri harekete geçti.

Demirhan Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından, bahse konu aracın sürücüsü tespit edilerek, işlediği trafik suçundan dolayı 5 bin 120,20 TL para cezası rapor edilip, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.