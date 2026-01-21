Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kamuda örgütlü beş sendikayla bir araya geldi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ile birlikte sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye ise Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Meclis Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali, Örgütlenme Sekreteri Koral Aşam ve Sivil Toplumla İlişkiler Sekreteri Filiz Besim eşlik etti.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler, sendikaların başlattığı ‘’Yolsuzluğa, Yoksulluğa, ve Yokoluşa Hayır’’ eylemlilik süreci ve erken seçim talebi gibi başlıklar yer aldı.

Görüşmede taraflar, erken seçim çağrısı yaparak seçim tarihinin en kısa sürede belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, hukukun üstünlüğü temelinde şeffaf, hesap verebilir, demokratik ve halkın iradesini gerçek anlamda yansıtan bir yönetimin göreve gelmesi için sürdürülen mücadelede iş birliği yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.