Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erhürman'a hediye takdiminde bulunuldu.