20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Girne’de iki ayrı tören düzenlendi.

Yavuz Çıkarma Plajı’ndaki törenin ardından Girne Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen ikinci tören saat 10.30’da başladı.

Törene Girne Kaymakamı Revin Gürler, KTBK adına Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Albay Mehmet Arslan, GKK adına Deniz Birlikleri Komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, bölge okullarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

-Aydınova

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Merkez Şube Başkanı Erbil Aydınova, Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden itibaren verdiği varoluş mücadelesine değinerek, 20 Temmuz Barış Harekâtı sürecini anlattı.

Kıbrıs Türk halkının 52 yıl önce Barış Harekâtı ile özgürlüğe ve barış ortamına kavuştuğunu vurgulayan Aydınova, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e seslenerek, geçen 52 yıllık sürenin barış ortamına sağladığı katkıların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aydınova, dış güçlere Doğu Akdeniz’de imkân sağlama girişimlerinden ve zamana oynama siyasetinden vazgeçilmesini istedi. Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol kaynaklarının tüm hak sahiplerinin ortak kararıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aydınova, Rum yönetiminin tek taraflı girişimlerinin barışı değil gerginliği artıracağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çözümsüzlüğün aşılması için tarafların yapıcı ve eşit bir istişare sürecine katılması gerektiği yönündeki açıklamalarını hatırlatan Aydınova, Genel Sekreterin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in hazırlayacağı raporun KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Doğu Akdeniz’de güven ve huzura katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Aydınova, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, garantör devletler ve bölge ülkelerinin dostluk, adalet ve dürüstlük temelinde ortak çalışmalar yürütmesi gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türk ve Rum halklarının adada iki ayrı egemen devlet olarak varlıklarını sürdürmeleri gerektiğini kaydetti.

-Avşar

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına konuşan Deniz Birlikleri Komutanlığından Deniz Üsteğmen Ramazan Avşar ise kurtuluş yıl dönümlerinin milletlerin en büyük bayramları olduğunu belirtti.

20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs’a barışın geldiği, Kıbrıs Türk halkının uğradığı zulüm ve haksızlıkların sona erdiği, varoluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu ifade eden Avşar, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan’ın Enosis hedefi doğrultusunda EOKA’yı kurduğunu ve Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik saldırılar başlattığını anımsattı.

1963-1974 yılları arasında yaşanan olaylara değinen Avşar, Barış Harekâtı yapılmamış olsaydı Kıbrıs Türk halkının katledileceğini ve adanın Yunanistan’a bağlanacağını söyledi. 20 Temmuz’un, anavatan Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Türk halkının imhasını önlediği, hem Türk hem de Rum halkına barış getirdiği tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Avşar, bu tarihin Kıbrıs Türk halkının egemen eşit iki devlet temelindeki geleceğini aydınlatan bir zafer olduğunu ifade etti.

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Hasan Vedat Billur’un “20 Temmuz” adlı şiiri okumasının ardından tören, resmî geçitle sona erdi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Girne’de saat 18.00’de SOLOTÜRK gösterisi de gerçekleştirilecek.