20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü, İskele’de de düzenlenen törenle kutlandı.

İskele Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Protokolün tören birlikleri ile halkın bayramını kutlamasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Piyade Üsteğmen Atilla Ar yaptı.

-Ar

Üsteğmen Ar, Rumların Enosis hayali ile adada katliamlar yaptığını anımsatarak, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı ile adaya barış ve özgürlüğün geldiğini belirtti.

-Toroslu

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da 1571 yılından bugüne kadar gelen tarihî süreci anlatarak, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde anavatan Türkiye’nin desteğinin önemine vurgu yaptı.

İskele’deki tören, bölge okul öğrencilerinin günün anlam ve önemini yansıtan şiirlerini okuması ve Karpaz Sevdalıları Kültür ve Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisiyle sürdü.

Tören, resmî geçidin ardından yapılan ikramla sona erdi.