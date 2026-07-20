20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlendi.

Güzelyurt’taki ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Güzelyurt’taki ikinci tören ise Arkeoloji ve Doğa Müzesi önünde yer aldı.

Buradaki tören, tören birliklerinin protokol tarafından denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Hakan Özkul yaptı.

-Özkul

Özkul, Kıbrıs Türk halkının çileli ve zorlu mücadeleler sonucunda bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, 20 Temmuz 1974’ünhem Kıbrıs Türk halkına hem de Rum halkına barışı getiren gün olduğunu söyledi.

-Turhan

Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Uğur Turhan da konuşmasında, 20 Temmuz 1974’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bugün bu topraklarda özgürce yaşamanın verilen onurlu mücadele sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Tören, şiirlerin okunmasının ardından tören birliklerinin resmî geçidiyle sona erdi.