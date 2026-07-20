20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde düzenlenen kutlama programları kapsamında Gazimağusa’da da resmî törenler gerçekleştirildi.

Kutlamalar çerçevesinde ilk tören saat 10.30’da Zafer Anıtı önünde yapıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İkinci tören ise saat 11.00’de Fazıl Polat Paşa Bulvarı’nda gerçekleştirildi. Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Ardından kaymakam, komutan ve belediye başkanı tören birlikleri ile halkın bayramını kutladı.

-Güneş

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji Edebiyat Öğretmeni Zemzem Güneş yaptı.

Güneş, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın Kıbrıs Türk halkının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, bu tarihin yalnızca bir gün değil; özgürlüğe duyulan inancın, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin ve millet olma şuurunun yeniden güç kazandığı anlamlı bir gün olduğunu vurguladı.

20 Temmuz’un Kıbrıs Türk halkının güven içinde yaşayabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi adına tarihte önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Güneş, topluma düşen görevin ise geçmişin acılarından ders çıkararak barışın, huzurun ve karşılıklı saygının değerini her zaman korumak olduğunu söyledi.

Daha sonra aynı okul öğrencilerinden Ege Eker, 20 Temmuz’u anlatan şiirini seslendirdi.

-Dünki

Törende Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği adına konuşan Gazi Esat Dünki de Kıbrıs Barış Harekâtı’nın tarihî önemine ve gazilerin hatıralarına dikkat çekerek, anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Türk halkının barış ve huzura kavuşması için gerçekleştirdiği harekâtın önemini vurguladı.

-Özülkü

4’üncü Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Ahmet Özülkü ise konuşmasında kurtuluş yıl dönümlerinin milletlerin en büyük bayramları olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Bayramı’nı kutladı.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelinceye kadar yaşadığı zorluklara değinen Özülkü, anavatan Türkiye’nin verdiği desteğin hayati önem taşıdığını ifade etti. Özülkü, Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, güçlü bağlarla desteğini sürdürdüğünü belirterek, 20 Temmuz’un aynı zamanda Anavatan güvencesinin simgesi olduğunu söyledi.

Tören, tango ve halk oyunları gösterilerinin ardından KKTC’li sanatçılardan Soyhan Bilgeer’in verdiği konserle sona erdi.