TC Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, KKTC'de konuşlu 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin açıklama
İçeriği Görüntüle
Paylaşımda Güler'in, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdiği aktarıldı.