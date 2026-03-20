Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği yetkililerinin Kıbrıs’a ilişkin söylemleri hususundaaçıklama yaptı

Avrupa Birliği yetkililerinin Kıbrıs’a ilişkin son açıklamalarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Parlamentosu Başkanı Sn. Roberta Metsola, EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamış! Art arda geliyor!

Sn. Metsola "büyük bir coşkuyla" EOKA'nın kuruluş yıldönümünü kutlarken, bu örgütün Kıbrıslı Türkler için ne anlam ifade ettiğini bilmiyor muydu?

Avrupa Komisyonu Başkanı Sn. Ursula von der Leyen, konuşmasında, yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini "Bizans kiliselerinin gölgesinde" geliştirdiklerini söylerken, bu adanın "Bizans kiliseleri"nden ibaret olduğunu mu sanıyordu?

Bu arada Sn. Ursula von der Leyen "delikten baktırma ritüeli"nin parçası haline getirilirken, pek çok AB yetkilisinin yürüyerek veya arabalarıyla kuzeye geçip bizlerle görüştüğünden haberdar değil miydi?

Dediğim gibi art arda geliyor! Avrupa Birliği Kıbrıs'ı bilmiyorsa bir zahmet öğrenmek, biliyorsa tutumunu yeniden gözden geçirmek zorundadır.

"Kıbrıs'ta çözümü destekliyoruz", hatta "Kıbrıs'ta çözüme yardımcı olmak istiyoruz" diyen bir uluslararası kuruluşun yetkilileri bu sözleriyle, Kıbrıs'taki iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıslı Türklerin güvenini her gün biraz daha fazla sarstıklarının farkına varmalıdırlar!

AB'nin veya AB üyesi ülkelerin görüştüğümüz her yetkilisine, AB ile de "güven yaratıcı önlemler"e ihtiyacımız olduğunu söylememizin sebebi tam da budur!"