Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayını dün akşam yapılan ön seçimle belirledi. Cemil Sarıçizmeli, CTP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı oldu.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ön seçime, partililerin yanı sıra CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi de katıldı.

-İncirli: “Mehmetçik’i yeniden CTP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız”

Sıla Usar İncirli konuşmasında, CTP’nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yaşamına doğrudan dokunan hizmetler ürettiğini belirterek, CTP’li belediyelerin bugün ülkenin dört bir yanında başarılı çalışmalarıyla örnek gösterildiğini söyledi.

“Belediyelerimizle gurur duyuyoruz. Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’ni yeniden CTP’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Mehmetçik’i geri alacağız.” diyen İncirli, yerel yönetimlerin yalnızca altyapı hizmeti sunan kurumlar olmadığını, aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren, halkın ihtiyaçlarına çözüm üreten ve yaşam kalitesini yükselten yapılar olduğunu ifade etti.

CTP’nin, yerel yönetimlerdeki başarılarını yeni dönemde daha da ileriye taşımayı hedeflediğini kaydeden İncirli, Mehmetçik-Büyükkonuk bölgesinde de halkın ihtiyaçlarını önceleyen, katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.