Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı'nda hafta içerisinde ikinci kez gerçekleşen baş başa görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Holguin, görüşmenin ardından yaptığı kısa açıklamada, Erhürman ile iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, 5+1 toplantısına yönelik adımlar üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

İleriki saatlerde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de görüşeceğini söyleyen Holguin, haftasonu Ankara’ya ardından da Atina’ya gideceğine dikkat çekti.

İki hafta içerisinde de Brüksel’e gitmeyi planlandığını ifade eden Holguin, daha sonra yeniden adaya geleceğini ve 5+1 toplantı için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın görüşme ardından açıklama yapmayacağı bildirildi.