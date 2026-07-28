Esentepe ve Güzelyurt-Kalkanlı ana yolunda dün uyuşturucu madde tasarrufu suçundan iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Esentepe’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından C.T.Y’nin (E-36) evinde arama yapıldı.

Aramada şahsın tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo haline getirilmiş 10 TL’lik banknot bulundu.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

Güzelyurt-Kalkanlı ana yolunda ise, kaldırımda park halinde bulunan araç içerisindeki E.Z’nin (E-34) şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta polis tarafından arama yapıldı.

Aramada şahsın tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet sarma sigara bulundu. Akabinde söz konusu şahsın Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada da, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 8 adet içilmiş sarma sigara ve satışı yeşil reçeteye tabii olan toplam 25 adet hap bulundu.

Her iki meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin soruşturmaları sürüyor.