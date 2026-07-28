Boğazköy-Gönyeli ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazası ardından olay yerinden kaçan sürücü, Dağyolu bölgesinde tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki MP 773 plakalı araç ile saat 08.30 sıralarında, Gönyeli istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.

Sürücü aracıyla, önce kaldırımın bordür taşına, ardından bir işletmeye ait araç park yerinde bulunan HE 997 ile RD 660 plakalı araçlara çarptıktan sonra, RD 660 plakalı aracın yanında yaya olarak bulunan Hasan Düzgen (E-39) ile Rasul Jorayev’e (E-27) de çarptı.

Kontrolsüzce yoluna devam eden MP 773 plakalı araç, yine park halinde bulunan PY 388 plakalı araç ile işletmenin duvarına çarpıp durdu.

Kazada ağır yaralanan Hasan Düzgen (E-39) olay yerinde yaşamını yitirirken, Rasul Jorayev (E-27) ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

- Dağyolu bölgesinde tespit edildi

Trafik kazasının ardından olay yerinden yaya olarak kaçan MP 773 plakalı araç sürücüsü, Girne Polis Müdürlüğü, Girne İtfaiye ekipleri ve Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan arama sonucu Dağyolu bölgesinde tespit edilerek tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.