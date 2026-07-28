Bu sabah Boğazköy-Gönyeli Anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından, olay yerinden yaya olarak kaçan MP 773 plakalı aracın sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Polis Müdürlüğü, Girne İtfaiye ekipleri ve Özel Harekat Müdürlüğü personeli tarafından, Dağyolu ve Pınarbaşı köylerinde drone destekli arama çalışmaları devam ediyor.

Aranan koyu tenli erkek şahsın, üzerinde turuncu renk tişört bulunduğu ve yalın ayak olarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Söz konusu şahsı gören veya bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların, vakit kaybetmeden en yakın polis merkezine veya Polis İmdat 155 hattına bilgi vermeleri istendi.