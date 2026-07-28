Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne muhaceret işlemi yaptırmak için başvuran bir şahıs, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs etmekten tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne dün muhaceret işlemi yaptırmak için giden S.I'nin (K-25) tasarrufunda bulunan pasaportta kontrol yapıldı.

Yapılan incelemede, muafiyet izni mührünün 16 Ağustos 2024 tarihli olması gerekirken üzeri silinerek 16 Ağustos 2025 tarihiyle değiştirilip sahtelendikten sonra, görevli memura verilerek tedavüle sürüldüğü ve zanlının giriş-çıkış dökümü alabilmek için sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

- Alkollü kişi rahatsızlık vermekten tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda, E.D.(E-23) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Söz konusu şahıs, iki ayrı odaya ait kapılara da yumruk ve tekme vurarak hasara uğrattı. Bahse konu şahıs tutuklandı

- Mutfak tüpünün üzerine eşya yığarak yangın çıkaran alkollü kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, 246 miligram alkollü olan H.C. (E-42), sarhoş olduğu sırada mutfak tüpünün üzerine yığdığı muhtelif eşyaları yaktı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.