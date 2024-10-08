(Kamalı Haber) Lefkoşa’da meydana gelen “Darp, Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavrı Hareket” suçlarından tutuklanan Mehmet Alkış bugün mahkemeye çıkarıldı.

CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Ürün Solyalı’a bağırıp, Barçın’I iterek darp eden zanlı hakkındaki olguları polis memuru Ali Yeşidal aktardı.

Polis, 05.10.2024 tarihinde saat 11:20 raddelerinde Lefkoşa Surlar içinde, zannlıın kullanımında bulunan RH 308 plakalı Suzuki Alto marka araç ile trafiğe kapalı olan Arasta sokağa girip konu yerin trafiğe kapalı olduğu hususunda kendisini uyaran Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yapmakta olduğu “Barış Etkinliği” adı altında düzenlenen toplantıya katılan Devrim Barçin'a hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “nedir sizden çektiğimiz adammısınız lan toplandınız burda çok oluyorsunuz artık” diyerek rahatsızlık yapıp uygunsuz tavr-i harekete bulunduktan sonra her iki eli ile göğsünden ittirmek suretiyle darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının Ürün Solyalı'ya da hitaben yüksek sesle ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa ve sola sallayarak “nedir sizden çektiğimiz adamısınız lan siz” demek suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın ardından zanlının ifadesi alınmak üzere götürüldüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği sorgu odası içerisinde sorgulandığı sırada vardiya sorumlusu olan polis çavuşuna hitaben makul mazereti olmaksızın yüksek sesle “Ben ne suç işledim be, ben 4 yıl hapis yattım” diye bağırarak rahatsızlık yapıp her iki eli ile tahkikat masasına vurarak uygunsuz tavri harekette bulunduğunu belirtti. Polis zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını tale petti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.