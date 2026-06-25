Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen amme fesatçılığı suçundan tutuklanan R.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Şikayet Süreci ve İddialar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olguları aktardı. Polis, zanlının 27 Ocak 2025 tarihinde Adli Şube’ye gelerek, 7 Ağustos 2024 tarihinde Girne’de yaşayan S.Ö. ile Nissan Juke marka aracını 300.000 TL’ye satmak üzere anlaştığını söylediğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde, aracın 70.000 TL’sinin nakit alındığını, aracın üzerinde 95.000 TL ipotek borcu bulunduğunu ve S.Ö.’nün bu borcu ödeyeceğini söylediğini, Lefkoşa’daki Noter huzurunda S.Ö.’ye vekaletname verdiğini, ancak vekaletnamenin sadece ipotek borcunun ödenmesi amacıyla verildiğini iddia ettiğini kaydetti. Polisi zanlının vekaletname ile başka işlemler yapıldığını, kalan ödemelerin yapılmadığını ve ipotek borcunun kaldırılmadığını ayrıca vekaletnamedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

İmza İncelemesi Sonucu

Polis, Belge İnceleme Uzmanlığı tarafından yapılan imza analizi sonucunda, söz konusu imzanın zanlı R.M.’ye ait olduğu tespit ettiklerini söyledi.

Dava Tebliğinde Kabul Etti

Soruşturma kapsamında zanlının 22 Haziran 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan derdest emriyle tutuklandığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının dava tebliği sırasında “karıştırdım, yanlış anladım” diyerek kabul ettiğini, ülkeye ön izinle geldiğini ancak henüz çalışma izni çıkarmadığını, bu nedenle yasal statüsü oluşmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

10 Günü Aşmayan Süreyle Cezaevine Gönderildi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.