Kamalı Haber

Lefke’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı K.K.T. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Araçta Uyuşturucu Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ Lefke Kaza Mahkemesinde olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefke’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, gerçekleştirilen operasyonda, zanlı K.K.T.’nin, park halindeki araç içerisinde tespit edilerek huzurunda, üzerinde ve konu araç içerisinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 16 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Evinde Çeşitli Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Polis olayın akabinde zanlının Lefke'de bulunan ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada, ikametgah içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde, 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mavi renk hap, yaklaşık 500 miligram ağırlığında mavi renk toz madde, yaklaşık 4 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Analiz Sonuçları Bekleniyor

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun beklendiğini belirterek, zanlının 6 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 6 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.