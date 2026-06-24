Kumyalı-Karpaz ana yolu üzerindeki arazide ve Doğanköy’de apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın, zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabahın erken saatlerinde Kumyalı-Karpaz ana yolundaki arazide meydana gelen yangında; yaklaşık 3 dönüm kuru ot, 15 dönüm biçilmemiş buğday, 5 dönüm anız ve 3 rulo balya yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Doğanköy’de ise, dün bir apartman dairesde, aktif bırakılan davlumbazın elektrik aksamlarının alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, muhtelif beyaz eşyalar, mutfak eşyaları ile dolaplar yandı.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması sürüyor.