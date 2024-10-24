Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi yönetim kurulu görev dağılımını yaptı, başkanlığa CTP milletvekili Devrim Barçın seçildi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, geçen hafta düzenlenen 41’inci Olağan Kongresi’nden sonra ilk toplantısını dün akşam yapan CTP Lefkoşa İlçesi yönetimi görev dağılımını şu şekilde yaptı:

"İlçe Başkanı Devrim Barçın, İlçe Sekreteri Mustafa Gürkan, Örgütlenme Sorumlusu Ahmet Güneş, Sayman Hüda Avşaroğlu, Yerel Yönetimler Sorumluları Öykü Akcan ve Ali Alp Kolozali, Sosyal İşler Sorumluları Eda Aşan ve Eser Öktem, Dışilişkiler ve Eğitim Sorumlusu Arif Osum, faal üyeler Dilan Aşan ve Yeşim Bozat.”

Disiplin Kurulu Üyeleri ise şöyle açıklandı:

“Cezar Oransel, Nedret Tümkan, Niyazi Okutan, Mehmet Erenler ve Yunus Konaç.”