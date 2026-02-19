Görüşmede yolsuzluk, kara para ile mücadele, ekonomik reform ve kurumsal güçlendirme masaya yatırıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile bir araya geldi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen görüşmede, ekonomik ve mali sorunlar ile yolsuzluk ve kara para ile mücadele başlıkları ele alındı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, özellikle suç gelirlerinin aklanması ve kara para ile mücadelede mevcut kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, polis, savcılık ve Merkez Bankası başta olmak üzere denetim ve soruşturma organları arasında etkin ve sistematik bir iş birliği mekanizmasının oluşturulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Kurumların mevcut yetki eksiklikleri, personel eksiklikleri ve yasal boşlukları değerlendirilerek, gerekmesi halinde mevzuat değişikliklerinin yapılmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca, kara para ile mücadelede uluslararası iş birliği modellerinin geliştirilmesi gündeme geldi. Uluslararası standartlara uyum, bilgi paylaşım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve finansal denetim altyapısının modernize edilmesi konularında atılabilecek adımlar değerlendirildi.

- “Basına yansıyan iddiaların resen soruşturulması hukuki bir zorunluluk”

Basına yansıyan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının resen soruşturma konusu yapılmasının bir tercih değil, hukuki bir zorunluluk olduğunu söyleyen CTP Genel Başkanı İncirli, bu konuda hem ilgili kurumlar nezdinde hem de Meclis çatısı altında gerekli baskıyı ve istişareyi sürdürme konusunda ısrarlı olduğunu vurguladı. İncirli, CTP’nin kamuoyunun güvenini yeniden tesis edecek güçlü denetim mekanizmalarının hayata geçirilmesi için girişimlerinin ve hazırlıklarının devam edeceğini vurguladı.

Ekonomik ve mali gelişmeler çerçevesinde ise kamu borcu, bütçe disiplini, gelir-gider dengesi, finansal kırılganlıklar, gelir ve vergi adaletsizlikleri ve yapısal reform ihtiyacı ele alındı; ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için şeffaf mali yönetim, etkin kamu harcama denetimi, kayıt dışılıkla mücadele ve kurumsal reformların eş zamanlı yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Uzun vadeli sürdürülebilir bir ekonomik model için atılması gereken yapısal adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti, kendi hükümeti döneminde bu alanlarda geri adım atılmayacağını; aksine yolsuzlukla ve kara para ile mücadele, mali disiplin ve kurumsal güçlendirme başlıklarında çok daha ileri bir reform sürecinin başlatılacağını açıkladı. İncirli, hukukun üstünlüğünü, şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alan bir yönetim anlayışıyla ülkenin ekonomik ve kurumsal yapısını güçlendirme kararlılığını vurguladı.

Görüşmede İncirli’ye CTP milletvekilleri, Devrim Barçın, Salahi Şahiner ve Ürün Solyalı eşlik etti.