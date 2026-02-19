Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’e, başarı plaketi takdim etti.

Polis Genel Müdürü Adalıer, Polis Genel Müdürlüğünün, son dönemde, suçluların hızlı bir şekilde tespit edilip, adalete teslim edilmesi ve trafikte can kayıplarının yaşanmaması yönündeki başarılı adımlarındn dolayı kendisine takdim edilen plaketi, polis teşkilatı personeli adına kabul etti.

Adalıer, ülkede, bugüne kadar, geçen yılın aynı dönemine göre, genel suç oranlarında yüzde 30, ölümlü trafik kazalarında da yüzde 82 oranında azalma olduğunu söyledi.

Reşat Akar başkanlığındaki Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında polis teşkilatı yetkilileri de hazır bulundu.

-Akar

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, ziyarette, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve polis teşkilatı yetkililerine teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.

Cemiyet hakkında bilgi veren Akar, tarafsız ve bağımsız bir örgüt olarak bazı dönemlerde bazı kurumları teşvik ve motive etmek amacıyla plaketler verdiklerini anlattı.

Polis’in de özellikle son dönemde üstün başarılara imza attığını, bundan gurur duyduklarını ifade eden Akar, ülkede artan suçlara işaret etti ve bunlara karşı güvenilecek yegane kuruluşun polis teşkilatı olduğunu söyledi.

Polis teşkilatının eksiklerine rağmen suçluları kısa sürede tespit edip yargıya havale ettiğini belirten Akar, kamuoyu araştırmalarında da KKTC’de en güvenilir kurumlar içinde ilk sırada polisin ve yargının geldiğini kaydetti.

Ülkede huzurlu bir yaşam için polis teşkilatının güçlendirilmesi gerektiğini ve bu konuda her türlü desteği gazeteciler olarak vermeye devam edeceklerini söyleyen Akar, polisin her alandaki başarılı çalışmalarına destek amacıyla temsili bir başarı plaket sunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

-Adalıer

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer de, Polis Genel Müdürlüğü olarak geçmişten bugüne aynı kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Toplum destekli polisliğin önemine işaret eden Adalıer, vatandaşların desteği ve yapıcı eleştirisinin önemli olduğunu kaydetti.

İletişim, paylaşım ve sivil toplum örgütlerinin katkısının da önemli olduğunu ifade eden Adalıer, toplumun desteğiyle polisin her alanda hizmet verdiğini, trafik, turizm, adli alanda da bu desteğin olumlu yansımaları olduğunu belirtti.

Adalıer, bu kapsamda şu istatistik bilgileri paylaştı:

“2025 yılında 2024'e göre cürümler yüzde 11, kabahatler yüzde 23 azaldı.

2026 yılının 1 Ocak -19 Şubat dönemlerinde bir önceyi yılın aynı dönemine kıyasla cürümler 304'den 270'e geriledi. Yüzde 11 azalma. Kabahatler 356'dan, 202'ye geriledi yüzde 43 azalma.

Genel olarak suç oranlarında yüzde 30 azalma.

Ölümlü trafik kazaları; 2025 yılında 2024'e kıyasla 51'den 43'ye düştü, yüzde 17 azalma.

Ölümlü trafik kazaları 2026 yılı 1 Ocak -19 Şubat döneminde 2025'in aynı dönemine kıyasla 11'den, 2'ye düştü, yüzde 82 azalma.”

Gönüllü trafik denetçiliğinin de trafik kazalarında düşüş sağladığını işaret eden Adalıer, “Trafikte sıfır can kaybı hedefliyoruz” dedi.

Adalıer, projelere destek veren tüm ilgililere ve polis örgütü personeline de çalışmalarında başarılar diledi.