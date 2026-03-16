İncirli: Fiyat İstikrar Fonu’nda biriken 7 milyar TL nerede?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulunarak mevcut hükümetin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi. Konuşmasında özellikle “Fiyat İstikrar Fonu”na dikkat çeken İncirli, “Fiyat istikrar fonunda toplanan 7 milyar TL nerede?” Diye sordu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada ülkenin en önemli gündeminin ekonomi olduğuna dikkat çekerek dünyada yaşanan gelişmelerin ve bölgedeki savaşın ekonomik etkilerinin hissedildiğini ancak hükümetin kamu maliyesini kötü yönetmesinin bu tabloyu daha da ağırlaştırdığını söyledi. Ekonomide yaşanan sorunların vatandaşın yaşamını doğrudan etkilediğini belirten İncirli, “İnsanlar ayın sonunu nasıl getireceğini, üretici üretime nasıl devam edeceğini, iş dünyası nasıl ayakta kalacağını düşünüyor” dedi.

“Hükümete soruyorum: Bu parayı ne yaptınız?”

İncirli konuşmasında Fiyat İstikrar Fonu’na işaret ederek 1978 yılında kurulan fonun amacını hatırlattı ve bu fonun özellikle akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların tüketiciye daha az yansıması için oluşturulduğunu ifade etti. 2025 yılı içinde fonda yaklaşık 7 milyar TL toplandığına dikkat çeken İncirli, hükümete bu kaynağın nasıl kullanıldığını “2025 yılında bu fonda 7 milyar TL toplandı. Bu fon tam da bugünlerde kullanılmak içindi. Ben hükümete soruyorum: Bu parayı ne yaptınız?” diye sordu.

“Bu borcun bedelini çocuklarımız ödeyecek”

Hükümetin kamu maliyesini kontrolsüz şekilde yönettiğini ifade eden Sıla Usar İncirli, artan borç yükünün ve yanlış harcamaların bedelinin topluma ödetildiğini söyledi. Fiyat istikrar fonunda biriken kaynakların amacı dışında kullanıldığını da ifade eden İncirli, bunun sonucunda akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşın omuzlarına yüklendiğini kaydetti. Hükümeti kamu kaynaklarını şeffaf ve doğru şekilde yönetmeye çağıran İncirli, şöyle konuştu; “Fonlardaki paraları tükettiniz, üstüne borç aldınız ve faiz yükünü de halkın sırtına yüklediniz. Bugün ödediğimiz maaşları siz değil, aslında geleceğimiz ödüyor. Bu borcun bedelini çocuklarımız ödeyecek” dedi.

“Şikayetiniz varsa gidin diyalog kurun ve görüşün, siyaset diplomasidir”

Sıla Usar İncirli, konuşmasının devamında Başbakan Ünal Üstel’in Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile ilgili açıklamalarını eleştirerek “Avrupa Birliği ile ilgili bir şikayetiniz varsa muhatabınız da Avrupa Birliği'dir. Sayın Ünal Üstel gidin onların yetkilileriyle görüşün. Alın karşınıza, anlatın. Siyaset dediğiniz şey diplomasi ve diyalog kurmaktır. Siyaset budur. Birleşmiş Milletler'le alakalı da eleştirileriniz varsa gidin BM yetkilileriyle görüşün ve diyalog kurun” şeklinde konuştu.

“Kamu maliyesinin içinde bulunduğu felaket durumun izahatini vermek mecburiyetindesiniz”

Son olarak Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya da seslenen CTP Genel Başkanı İncirli, hükümetin ekonomik sorunları sürekli olarak dış gelişmelere bağlayarak bahane ürettiğini belirterek bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. “Bahaneler sonsuzdur. Bahanelerin arkasına sığınamazsınız” diyen İncirli, hükümetin pandemi, savaş ve küresel krizleri gerekçe göstererek sorumluluktan kaçamayacağını da vurguladı. Yedi yıldır Ulusal Birlik Partisi hükümetlerinin ülkeyi yönettiğini hatırlatan İncirli, “Şu anda kamu maliyesinin içinde bulunduğu bu felaket durumun izahatı nedir? Bu kadar büyük borçların izahı nedir? Bütün bunları anlatmak mecburiyetindesiniz” şeklinde konuştu. İncirli, hükümetlerin toplumunu koruyacak doğru politikalar üretmesi gerektiğini ifade ederek borçlanma ve günü kurtaran politikalarla ülke yönetilemeyeceğini söyledi. Hükümetin yıllardır uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle ülkenin ciddi zarar gördüğünü yineleyen İncirli, “Geçen 7 senede bu ülkeye yeterince hasar verdiniz. Bu işin artık durması lazım” dedi.