İncirli: CTP’nin siyaset anlayışının merkezinde demokrasi ve halkla güçlü bağ var

“CTP için çok önemli olan ilke demokrasidir ve demokratik kültürdür”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne verilmesi planlanan orman arazisiyle ilgili CTP’nin duruşunu net şekilde aktardı. “CTP için önemli olan şeyler var. Bunlardan en önemlisi de demokrasi ve demokratik kültür. Halktan kopuk bir siyaset, bizim arzu ettiğimiz bir siyaset çeşidi değil” şeklinde konuşan İncirli, CTP’nin siyaset anlayışının merkezinde demokrasi ve halkla güçlü bağ olduğunu vurguladı.

“Halktan kopuk bir siyaset, bizim arzu ettiğimiz bir siyaset çeşidi değil”

CTP Genel Başkanı İncirli, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada Karpaz bölgesinde yer alan orman arazisinin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne devrini öngören “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin açıklamada bulundu ve demokrasi kültürü, diyalog ve toplumsal hassasiyetlerin gözetilmesinin önemine dikkat çekti. CTP’nin temel yaklaşımının halktan kopuk bir siyaset anlayışı olmadığını vurgulayan İncirli, “Biz halka rağmen yapılan işlerin doğru olduğunu düşünmeyiz. CTP için önemli olan şeyler var. Bunlardan en önemlisi de demokrasi ve demokratik kültür. Halktan kopuk bir siyaset, bizim arzu ettiğimiz bir siyaset çeşidi değil. CTP’nin siyaset anlayışının merkezinde demokrasi ve halkla güçlü bağ var” diyerek, katılımcı demokrasi ve uzlaşı kültürünün altını çizdi.

“Gelen eleştiriler bizi zenginleştirir”

İncirli konuşmasında, siyaset üretiminde diyalog ve toplumsal katılımın önemine işaret etti ve CTP’nin eleştirilere açık bir siyasi anlayış benimsediğini söyledi. Halktan gelen geri bildirimlerin siyasetlerini güçlendirdiğini ifade eden İncirli, “Gelen eleştiriler bizi üzmez, bizi zenginleştirir” dedi ve demokratik süreçlerin işletilmesinin ve yasaların bu çerçevede ele alınmasının önemine dikkat çekti.

“Arazinin büyüklüğünün kimsenin içine sinmediğini biliyoruz”

İTÜ’ye ilişkin tartışmaların merkezinde yer alan arazi meselesine değinen İncirli, sorunun yatırım değil, arazi büyüklüğü olduğunu vurguladı. “Buradaki tek tartışma konusu arazinin büyüklüğü meselesiydi. Hiç kimsenin bunun içine sinmediğini biliyoruz” diyen İncirli, toplumun geniş kesimlerinin bu büyüklüğü makul bulmadığını belirtti. CTP olarak arazinin büyüklüğü nedeniyle yasanın yeniden komiteye çekilmesi ve arazinin küçültülmesi yönünde çağrı yaptıklarını ifade eden İncirli, hükümetin bu çağrıya olumlu yanıt vermediğini söyledi ve bunun üzerine ret oyu verdiklerini açıkladı.

“Toplumun hassasiyetini göz ardı etmeden yeniden değerlendirme yapılmalı”

İncirli, Karpaz bölgesinin sosyoekonomik kalkınması açısından yatırımların önemine işaret ederek ancak bu sürecin toplumsal hassasiyetler gözetilerek yürütülmesi gerektiğini belirtti. Çözümün diyalog ve yeniden değerlendirme olduğunu vurgulayan İncirli, arazinin makul bir ölçekte yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Konuşmasının sonunda, en doğru sonuca ulaşmak için toplumun genelinden gelen hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini yineleyen İncirli, CTP’nin bu doğrultuda siyaset üretmeye devam edeceğini vurguladı.