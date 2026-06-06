Kredi Faiz Destek Fonu Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Mayıs tarihli Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yasaya göre fon, ekonomik konjonktüre göre teşvik edilmesi öngörülen alanlar ile piyasa yapıcı konumunda bulunan kamu eliyle yönetilen kooperatiflere kullandırılacak kredilere faiz desteği sağlanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla oluşturuldu.

Fon kaynakları, Merkez Bankası nezdinde fon adına açılmış hesaplara bankaların yatıracağı primler, gerekmesi durumunda Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nden yapılacak aktarmalar ve fon varlıklarının nemalandırılmasıyla elde edilen gelirlerden oluşacak.

Fon kaynakları, yasayla görevlendirilen Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde, bankalarca kullandırılan krediler ile piyasa yapıcı konumundaki kamu eliyle yönetilen kooperatiflere kullandırılan kredilere faiz desteği verilmesi amacıyla kullanılacak.

Başvuruların kabulü, faiz desteğinin limiti, vadesi, uygulama esas ve usulleri ile talep edilecek her türlü belge ve beyanlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. Fon, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle Kredi Faiz Destek Fonu Hakkında Yasa Gücünde Kararname, bu kararname altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırıldı. Yasa, Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek.