Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

-Toros

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Genel Kurul’da söz alarak, “Jeopolitik fırtına ortasında Kıbrıs” konulu konuşma gerçekleştirdi.

Toros, Amerika Birlik Devletleri-İsrail ile İran arasında yaşanan süreç hakkında bilgi vererek, bölgede yaşananların geniş çaplı bir jeopolitik kırılma süreci olduğunu söyledi. Dünya’nın yeni bir stratejik rekabet dönemine girdiğini vurgulayan Toros, bu rekabetin en hassas coğrafyalarından birinin de Kıbrıs’ın merkezinde yer alan Doğu Akdeniz Bölgesi olduğunu dile getirdi.

Toros, bölgede yaşanan gelişmelerin sadece büyük ekonomileri değil, Kıbrıs gibi çok daha kırılgan olan ada ekonomilerini de etkilediğini söyledi.

Yaşananların, başta turizm olmak üzere, tüm ekonomik dengeleri etkilediğini belirten Toros, sürecin sadece ekonomik etkileri olmadığını, Doğu Akdeniz’de jeopolitik haritanın yeniden çizilmeye başlandığını belirtti.

Toros konuşmasında, adının kritik bir konumda olduğunu çünkü Doğu Akdeniz’in ileriki dönemde enerji ve güvenlik konularında daha çetin bir rekabet alanına dönüşeceğini söyledi.

Bölgede siyasi istikrar ve iş birliği zeminin oluşturulmasının önemli olduğunu kaydeden Toros, bu bağlamda Kıbrıs meselesinin çözümlenmesinin kritik önemi olduğunu dile getirdi.

Toros, bu süreçte bazı stratejik adımların atılması gerektiğine de dikkat çekerek, bu çerçevede Kıbrıs sorununun kapsamlı çözüm çalışmalarının gecikmeden başlatılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin eş zamanlı siyasi iradenin oluşmasını teşvik edecek adımlar atmasının önemli olduğunu da aktaran Toros, yenilikçi ve yaratıcı müzakere yönteminin ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Toros, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün, enerji ve güvenlik alanlarında bölgesel iş birliğinin de anahtarı olduğunu kaydetti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, “Savaş korkusunu bir fırsat olarak gören Hükümetin icraatları” başlıklı konuşma yaptı.

Şahiner, Körfezdeki savaşın bölgeye yayılma riskinin ve ekonomik etkilerinin devam ettiğini söyleyerek, bölgede yaşanan bu savaş korkusuyla birlikte “avcunu ovuşturan bir hükümet” olduğunu iddia etti.

Şahiner, hükümetin bölgede yaşanan savaştan çok önce mali yönetim konusunda batma noktasına geldiğini ancak yaşanan savaş korkusunu kullanarak ileriki dönemde yapması gereken ödemeleri kısmaya çalıştığını savundu.

Maliye’nin tek bir iğne-iplik alamayacak durumda olduğunu iddia eden Şahiner, Maliye’nin borçlandığını ve borçlandığı para ile de “trolleri” finanse ettiğini ileri sürdü.

Şahiner, UBP’ye oy verenlerin de hükümeti eleştirdiğini savunarak, parti tarafından düzenlenen kitle toplantılarının “tenha geçtiğini” iddia etti.

Şahiner, konuşmak istediği bir diğer konunun üreticiler için açıklanan destek paketi olduğunu belirterek, üreticinin borç batağında bulunduğunu, hükümetin ise destek kapsamında üreticiye sabit faizle yüzde 28 oranında kredi verilmesini öngördüğünü söyledi.

Bölgede yaşanan savaşın gerçek etkilerinin Nisan ayından itibaren başlayacağını dile getiren Şahiner, hükümetin üç aylık hayat pahalılığını Nisan’da verip, dokuz ay boyunca da hayat pahalılığını vermeyeceği açıklamasını “siyasi sultanlık” olarak niteledi.

Şahiner, bu süreçte seyrüsefere, elektriğe, akaryakıta ve tüp gaza zam geleceğini ifade ederek, Nisan ayından yılsonuna kadar savaşın yol açacağı sıkıntılar ile üretim maliyetlerindeki artışın etkisiyle oluşacak hayat pahalılığının dokuz aylık dönemde yüzde 40’ın altında olmayacağını savundu.

Şahiner, savaşın sona ermemesi ve Hürmüz Boğazı’nın açılmaması halinde risklerin daha da artacağını belirterek, dokuz aylık hayat pahalılığının yüzde 50’nin üzerine çıkabileceğini öne sürdü.

Hükümetin savaşı bahane olarak kullandığını savunan Şahiner, savaşa gerekçe gösterilemeyeceğini, yılın başından itibaren hazırlanan 2026 bütçesiyle birlikte zaten sıkıntı içindeki bir mali yapıyla toplumun karşı karşıya bırakıldığını ileri sürdü.

Savaşın gerçek maliyetinin mayıs ayı itibarıyla piyasalara yansıyacağını ifade eden Şahiner, hükümetin ortaya çıkacak ekonomik yıkımın sorumluluğunu üstlenmemek için bu düzenlemeyi yapmaya çalıştığını, bunun “fırsatçılık” olduğunu iddia etti.

-Solyalı

Genel Kurul’da daha sonra söz alan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Kriz yönetimi planlamasındaki eksiklikler” başlıklı konuşma yaptı.

Kıbrıs Türk halkının zor günlerden geçtiğini söyleyen Solyalı, “Bize zor günler yaşatanlar bölgedeki diğer büyük gelişmelerle birlikte daha zor günleri yaşatmaya aday” dedi.

Solyalı, hükümetin maliyeyi sıfır borçla devraldığını, bir yıl içinde 6-7 milyar lira borçlandırdığını, takip eden yılda ise bütçede yaklaşık 25 milyar lira açık yarattığını iddia ederek, ülkeyi borç yükü altına sokanların daha zor kriz koşullarında ekonomik ve sosyal açıdan nasıl daha iyi bir ortam yaratmayı planladıklarını sordu.

Solyalı, Maliye Bakanı’nın sabahki konuşmalarında sektör temsilcisi, vatandaş ve paydaş ifadelerine yer vermediğini belirterek, Bakan’ın daha çok kendi bakanlığı ile kısmen Ekonomi Bakanlığı ve bakanlar arasındaki koordinasyona dayalı bir yönetim anlayışı ortaya koyduğunu savundu.

Beklentilerinin geçici bir kriz yönetim masası kurulması olduğunu ifade eden Solyalı, bu masada paydaşların, bakanlıkların, sektör temsilcilerinin ve muhalefetin yer almasını öngördüklerini kaydetti.

Solyalı, kendileri gibi vatandaşların da bu yönde beklenti içinde olduğunu belirterek, kırılgan grupların bu süreçte nasıl korunacağına ilişkin bir program önerisi beklediklerini ifade etti.

Ülkede ekonomik krizin yeni başlamadığını dile getiren Solyalı, hükümetin “makyaj nitelikli” paketleri varmış gibi sunarak topluma sunduğunu savundu.

Hükümetin “beyan eden” değil, “proje üreten” bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini kaydeden Solyalı, bunun halkın ve vatandaşın talebi olduğunu söyledi.