Dikmen’de kaldığı evde dün ölü bulunan Mahmut Sert’in (E-53)’ otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada, 31 Mayıs’ta intihara teşebbüs eden Mustafa Kul (E-39), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasında, bahse konu şahıstan kan ve doku örnekleri alındığı ve ölüm sebebinin yapılan otopsi sonucunda belirleneceği kaydedildi.

-Lefkoşa’da üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da dün akşam 20.30 sıralarında devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, şüpheli görülen W.D.N.M’nin (E-24) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 18 gram hintkeneviri bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da uyuşturucu; 5 tutuklu…

Gazimağusa’da, dün gece 22.30 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, C.U.O’nun (E-28) üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada; 35 gram hintkeneviri bulundu.

Bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen O.K.O (E-29), U.E (E-25), T.O.O (E-24) ve C.İ (E-28) tutuklandı.

-Lefkoşa’da klima hırsızlığı; 1 tutuklu…

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye ait binanın dış kısmında muhafaza edilen ikinci el 6 klima iç ünitesi, 26 Mayıs’ta kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı.

Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen H.K (E-46) tutuklandı.

-Otel müşterisinin çantasından para çalan şahıs tutuklandı

Lapta’da faaliyet gösteren bir otelde konaklamakta olan müşteriye ait çantada muhafaza edilen toplam 13 bin TL nakit para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındı.

Konunun, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen B.G (E-32) tutuklandı.

-Yeniboğaziçi’nde bağırarak çevreyi rahatsız eden alkollü şahıs tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde dün gece 03.00 sıralarında kamuya açık bir yerde, M.K.S (E-38) alkollü içki tesiri altında nefes örneği vermeyi reddedip, bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.