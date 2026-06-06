Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kasaplar Birliği heyetini kabul etti.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunlar, artan girdi maliyetleri, yem fiyatlarındaki yükseliş, üretimde yaşanan sıkıntılar ve sektörün geleceği ele alındı.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli, Kasaplar Birliği’nin sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini aktardı.

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Milletvekili Filiz Besim eşlik ederken, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

İncirli, etin temel besin kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekerek, halkın sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlarla ete erişmesinin önemine vurgu yaptı.

Et sektöründe yaşanan sorunların yalnızca hayvancıların veya kasapların değil, doğrudan toplumun tamamını ilgilendiren bir mesele olduğunu belirten İncirli, üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşların dahil olduğu, iş birliği ve uzlaşıya dayalı bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.