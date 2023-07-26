Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), eğitimin yerinin okullar, eğitimi verecek olan kişilerin ise öğretmenler ve bu alanda pedagojik formasyonu bulunan kişiler olduğunu belirtti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “hükümetin, ekonomide yarattığı kaos ortamı yanında eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya tüm alanlarda ülkeyi tam bir çöküşe sürüklediği” iddia edildi.

“Hükümetin, son dönemde diğer konularda olduğu gibi ‘camilerde din eğitimi verildiğine’ dair haberler konusunda da tam bir sessizliğe büründüğü” savunulan açıklamada, “hükümetin, kadınları aşağılayarak, toplumda infial yaratan ve görevden alınması gereken Din İşleri Başkanı ile protokol imzalama yoluna gittiği” öne sürüldü.

“Anayasa ve yasalar hilafına gerçekleştirilen bu uygulamaların ülkede yerleşik bulunan mevzuat yanında Kıbrıs Türk halkının benimsediği çağdaş toplumsal değerlerle de ters düştüğü” ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“CTP, bir insan hakkı olan din ve vicdan hürriyetine sonuna kadar saygı duymakla birlikte gerici dayatmaların ve toplum mühendisliğine dönük yasadışı uygulamaların karşısındadır. Eğitimin yeri okullardır. Eğitimi verecek olan kişiler ise bu toplumun göz bebeği olan öğretmenler ve bu alanda pedagojik formasyonu bulunan kişilerdir.”

-“Ailelerin ve çocukların bu ihtiyaçlarının istismar edilmesine müsaade edilmemeli”

“Emeği ile geçinen insanların çalıştığı vakitlerde, sırf çocukları nispeten daha güvenli bir yerde zaman geçirebilsin diye bu ‘kursları’ bir alternatif olarak değerlendirmekte olduğunun bilincindeyiz” denilen açıklamada, ancak ailelerin ve çocukların bu ihtiyaçlarının istismar edilmesine müsaade edilmemesi gerektiği belirtildi.

İçinden geçilmekte olan zor ekonomik koşullar içerisinde ailelerin ihtiyacının, çocuklarının güvenli bir biçimde sosyalleşebilmeleri ise kurumların, bu ihtiyacı sosyal devlet ilkeleri ışığında ve halkın benimsediği demokratik ve çağdaş değerler nispetinde karşılamakla mükellef olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu ihtiyaç karşılanırken tercihin yalnızca ‘dini bilgiler eğitimi’ denen ve aslında eğitimle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan uygulamalardan yana kullanması açıkça Anayasa’ya ve Kıbrıs Türk halkının benimsediği değerlere aykırıdır.”

-“Bu ihtiyacı karşılayabilecek onlarca faaliyet alanı varken bunun din eğitimi ile sınırlı tutulması kabul edilemez”

Anne babaların çalışırken, çocuklarının güvenli bir biçimde sosyalleşebilmelerinin yolunun, yetişmiş ve pedagojik formasyonu bulunan kişilerin yer alacağı sportif, sanatsal faaliyetlerin yapılandırılmasından, yaratıcı bilimsel etkinliklerin ve kültürel faaliyetlerin hayata geçirilmesinden geçtiği ifade edilen açıklamada, “Bu ihtiyacı karşılayabilecek daha onlarca faaliyet alanı varken bunun din eğitimi ile sınırlı tutulması kabul edilemezdir” denildi.

CTP açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bu konuyla ilgili sessizliğe bürünmekten vazgeçmesi, özellikle CTP’li belediye başkanları tarafından yönetilen belediyelerin hali hazırda uyguladığı yaz kurslarına destek vermesi ve ilgili tüm kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı bir anlayışla bu ihtiyacı amaca uygun biçimde karşılaması gerektiği” kaydedildi.