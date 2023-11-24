Güney Kıbrıs’ta bulunan ve birçoğu refakatçisiz olan çocuk mültecilere ilişkin sorunlar Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi Sosyal Yardım Müsteşarlığının amacının, refakatçisiz çocukların, yurt dışında yaşayan aileleriyle yeniden kavuşturulması olduğunu ancak bunlardan çoğunun uzun zaman ya da her zaman için Güney Kıbrıs’ta kalma olasılığının da bulunduğunu yazdı.

Habere göre bu konunun dün Rum Meclisi İçişleri Komitesinde ele alındı.

Sosyal Yardım Müsteşarlığı Genel Müdürü Yiannis Nikolaidis yaptığı açıklamada amaçlarının; çocukların yurt dışında yaşayan aileleriyle yeniden kavuşturulması olduğunu belirtirken, uzun zaman ya da her zaman için burada kalma olasılığı bulunan çocukların varlığından da söz etti.

Rum Yönetimi’nin, çocukların yurt dışındaki aileleriyle buluşması için anlaşma imzalama arifesinde olduğunu söyleyen Nikolaidis ayrıca ülkede bulunan çocukların desteklenmesi ve korunmasına da önem verdiğini belirtti.

Çocuklarla ilgili rakamlardan da bahseden Nikolaidis, bin 500 kadar çocuğun devletin koruması altında olduğunu söyledi.

Nikolaidis, 334 kişilik gruptan 220’sinin koruyucu ailede, 28 kişinin yarı bağımsız yaşam içerisinde olduğunu geriye kalanların ise kurumlarda kaldığını belirtti.

Nikolaidis, bin 200 kişiden oluşan ikinci grubun ise devletin yasal bakımı altında olduğunu ifade etti.

Nikolaidis açıklamasında ayrıca Yeri’de çok sayıda çocuğun misafir edileceği alandan da bahsederken bu yerin 150 (refakatçisiz) çocuk kapasiteli olacağını söyledi.