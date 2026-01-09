(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen 'Cinsel Saldırı' suçundan tutuklanan zanlı Delül Işık yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı. Polis, 02.01.2026 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kadın kuaförü dükkanı içerisinde 16 yaşındaki stajyer kızı yanağından ve başından öperek cinsel saldıra bulunduğunu söyledi. Polis, şikayetin 03.01.2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis memuru Mehmet Pınardan, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis bu süre içerisinde ifadeler alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.