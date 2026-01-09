(Kamalı Haber)- Ercan Havalimanında meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Resul Destegül yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Bilal Altun mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Ocak 2026 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlıya Narkotik Dedektör Köpeğinin Pamir'in tepki vermesi sonucu, zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini, uyuşturucuyu kişisel kullanımı için bulundurduğunu söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, analize gönderilen emarelerle ilgili sonucun beklendiğini belirterek, 7 gün ek talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.