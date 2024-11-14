Çin ile Güney Kıbrıs arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2023 yılında yaklaşık 1 milyar dolara yaklaştığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Liu Yantao “X” platformunda yaptığı paylaşımda Çin ile Güney Kıbrıs arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 2023 yılında yaklaşık 1 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

Açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın yedi yıldır üst üste Çin Uluslararası İthalat Fuarına katıldığını dile getiren Yantao, Çin’in dünyaya açılımının genişlemesi ve Çin ile Güney Kıbrıs arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin derinleşmesiyle Güney Kıbrıs’tan çok daha fazla yüksek kaliteli ürünlerin Çin pazarına girmesinin beklendiğini dile getirdi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, Çin Büyükelçisinin büyük Doğu Asya ülkelerine ihracat için Rum tarafındaki işletmelere yol açtığını yazdı.

Haberde, turistik sebeplerle veya iş dolayısıyla Çin’e seyahat eden Kıbrıs vatandaşlarından artık vize istenmediği de ifade edildi.