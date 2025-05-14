Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, çiftçilerin, emeklerinin karşılığını alabildiği, daha adil ve sürdürülebilir bir üretim yapısına ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu belirtti.

Nizam, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, toprağın bereketini emekle buluşturan, sabrın ve özverinin simgesi olan çiftçilerin, yalnızca üretimin değil kültürün, bağımsızlığın ve geleceğin de teminatı olduğunu vurguladı.

Çiftçiliğin, bir meslek olmanın çok ötesinde, doğayla kurulan kadim bir bağ, yaşamın sürdürülebilirliğine verilen en anlamlı katkı olduğunu ifade eden Nizam, “Bu nedenle 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü yalnızca bir kutlama değil aynı zamanda çiftçilerimizin kıymetini bir kez daha hatırlama ve hatırlatma günüdür” dedi.

Bu özel günde ülkenin tarımsal üretimine omuz veren, her koşulda üretmeye devam eden, toprağa sevgiyle bağlanan tüm çiftçileri saygı ve minnetle selamlayan Nizam, “Kıbrıs Türk halkının gıda güvencesini sağlayan, yerli üretimin sürdürülebilirliği için emek veren çiftçilerimiz, karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyerek ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlamaktadır.” şeklinde devam etti.

-“Tarım bir tercih değil zorunluluk”

Birlik olarak çiftçilerin haklarını savunmaya, onların sesi olmaya ve üretimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Nizam, tarımın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğu bilinciyle hareket ederek, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabildiği, daha adil ve sürdürülebilir bir üretim yapısına ulaşmanın en büyük hedefleri olduğunu vurguladı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayan Nizam, toprağı umutla işleyen tüm çiftçilere, bereketli ve huzurlu bir üretim yılı diledi.