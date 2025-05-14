Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Duygu Adahan Kuran, eczacının emeğini, bilgisini ve katkısını görünür kılmaya, mesleğin saygınlığı ve gelişimi için kararlılıkla çalışmaya, bilimsel ve etik değerleri korumaya devam edeceklerini belirtti.

Kuran 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs’ın, bilimsel eczacılığın temellerinin atıldığı ve halk sağlığının vazgeçilmez bir parçası olan eczacılık mesleğinin öneminin hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde eczacılık derslerinin verilmesiyle temelleri atılan mesleğin, aradan geçen 186 yılda sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade eden Kuran, eczacıların, geçmişten bugüne sadece ilaç temin eden değil, halkın en yakın sağlık danışmanı olarak görev üstlenen, doğal afetlerde, salgınlarda ve kriz anlarında topluma kesintisiz hizmet veren sağlık profesyonelleri olduğunu vurguladı.

-“e-reçete ve İlaç Takip Sistemi en kısa zamanda hayata geçmeli”

Dijitalleşmenin eczacılık hizmetlerinin niteliğini artıran önemli bir araç olduğunu ifade eden Kuran, e-reçete ve İlaç Takip Sisteminin (İTS), ilacın güvenli, etkili ve izlenebilir bir şekilde hastaya ulaşmasını sağladığını, ilaç takibinde şeffaflık, kontrol ve halk sağlığında sürdürülebilirliği mümkün kıldığını kaydetti.

Bu sistemlerin ülkede en kısa zamanda hayata geçmesinin, ilaç güvenliği ve kamu sağlığı açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Kuran, Birlik olarak bu dönüşümün öncüsü ve takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

“İlaca kesintisiz ve eşit erişim, çağdaş sağlık hizmetlerinin temel bir hakkıdır. Eczacının varlığı, bu hakkın sahadaki güvencesidir” diyen Kuran, şöyle devam etti:

“Eczacılık mesleğinin sürdürülebilirliği, özellikle geleceğe taşınmasındaki gerekli yasal düzenlemelerle mesleki haklarımızın korunması, eczacılık eğitimi niteliği, ilaç politikalarının halk yararına düzenlenmesi ve sağlık sistemindeki rolümüzün daha etkin hale getirilmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaya hazır ve kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”

-490 üye eczacı, 380 eczane…

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin, 1959 yılından bu yana adadaki tüm eczacıları aynı çatı altında toplayan, mesleki dayanışmayı güçlendiren, topluma ve mesleğe karşı sorumluluklarını yerine getiren etkin bir kurum olduğunu ifade eden Kuran, bugün 490 üye eczacıyla, ülkenin dört bir yanındaki 380 eczanede halka hizmet sunduklarını belirtti.

Toplum sağlığı için büyük fedakarlık ve sorumlulukla görev yapan tüm eczacıların ve eczacı adaylarının 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutlayan Kuran, eczacıya değer veren, eczacılığı geleceğe taşıyan herkese şükranlarını sundu.