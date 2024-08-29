(Kamalı Haber)- Girne Turizm Limanı’nda uyuşturucuyla yakalanan Yekta Yılmaz Tutal bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Haluk Ceylan mahkemede olguları aktardı. Polis, 19 Ağustos 2024 tarihinde, saat 13:00 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Önleme Narkotik ve Kaçakçılığı Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde Pamir isimli arama köpeğinin KKTC'ye giriş yaptığı esnada Yekta Yılmaz Tutal'a tepki vermesi üzerine, kullanımında bulunan 33 FF 630 plakalı Tırda arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada konu aracın göğüs kısmında şeffaf naylona sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının 20 Ağustos 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 ilk etapta daha sonrada 6 gün süre alındığını bu süre zarfında soruşturmanın zanlının etki edemeyeceği oranda tamamlandığını belirterek bu bağlamda ülkede yasal statüsü olmayan zanlının davasında hazır olması maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.