(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Şamil Bayrakçı , Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Adnan Kardeşler olguları aktardı. Polis, 13 Mayıs 2025 tarihinde, saat 20.10-21.30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme müdürlüğü tarafından Şamil Bayrakçı , Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci’nin ,kalmakta olduğu Dr. Fazıl Küçük Caddesi adresindeki ikametgahında mahkeme emri ile gerçekleştirilen aramada ikametgahın oturma odasında orta sehpa üzerinde bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan metal öğütücü, iki adet iç içe geçirilmiş şeffaf renk naylon içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine TV ünitesinin çekmecesi içerisinde bir adet naylon içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlıların suçüstü tutuklanacakları esnada mukavemet göstermelerine müteakip makul kuvvet kullanılarak tutuklandıklarını belirtti. Polis, Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci’nin cep telefonlarında gerçekleşen incelemede, Türkiye’de sahte ve hayali ev, bungalov kiralayarak gelir elde ettiklerini incelenen iban hesaplarında tespit ettiklerini kaydeden Kardeşler, Mali Şube’nin devreye girdiğini ifade etti. Polis memuru, zanlıların kaldığı adreslerde yapılan aramada sim kartları ele geçirildiğini ve bu kartlar ile cep telefonlarının inceleneceğini kaydetti. Zanlıların ülkede statülerinin araştırıldığını söyleyen Kardeşler, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 7 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydederek zanlıların bu aşamada 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.