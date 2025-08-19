Lefkoşa'da sakin 59 yaşındaki Hilmi Ar (E) evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün evinde ölü bulunan Ar'ın yaşamına son verdiği tespit edildi.

Öte yandan, Kalkanlı faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde, cumartesi günü aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Sibel Bayram’ın (K-58) otopsisinde ölüm sebebinin “Masif pulmoner emboli” sonucu olduğu tespit edildi.

-Elektrik akımı hırsızlığı…

İskele’de dairesinde elektrik olmadığı gerekçesiyle, aynı apartmanın başka bir dairesindeki elektrik sayacından kendi dairesinin elektrik sayacına bağlantı yaparak elektrik akımı çaldığı tespit edilen V.S.G. (E-42) tutuklandı.

Olay, 17-18 Ağustos tarihleri arasında meydana geldi.

- Forklif çatalı tarlada çalışan kişiye çarptı

Kuzucuk Ağıllar bölgesinde bir tarlada dün meydana gelen kazada, 29 yaşındaki Aziz Yenigün yaralandı.

Olay, 11.30’da bir şahsa ait tarlada M.A.A.’nın (E-22) yönetimindeki kazıcı yükleyici aracı çalışır durumda durdurduğu sırada, balya taşımak için aracın ön kısmına monte edilmiş forklif kollarını yere indirmeyi ihmal edip, havada bırakması ve aracın kendiliğinden öne doğru hareket ederek, forklif çatalının o esnada tarlada çalışan Aziz Yenigün’e (E-29) çarpması sonucu meydana geldi.

Yenigün, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol ayak kemiğinde kırık ve sol kalçasında ise doku zedelenmesi teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı. M.A.A. ise tutuklandı.

-İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından bugün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz üç kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.